«Не примут»: Политолог оценил шансы Украины «укрепить» НАТО

В НАТО не принимают страны, не имеющие полного контроля над своими границами и своими территориями, не обладающими полным суверенитетом. Об этом в комментарии ФАН рассказал Владимир Соловейчик, оценивая шансы Украины попасть в Североатлантический альянс.

Усиление НАТО

Вступление Украины в НАТО поможет не только самой стране, но и усилит Альянс. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак по случаю 72-й годовщины образования НАТО.

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — заявил Хомчак.

Он отметил, что украинские военные сейчас активно сотрудничают с НАТО по всем направлениям. Генерал заявил, что в 2021 году ВСУ примут участие в 15 многонациональных учениях совместно со странами Альянса за рубежом и еще в девяти учениях на территории Украины.

Украина не попадет

Владимир Соловейчик поставил под сомнение, что Украина когда-нибудь станет частью Североатлантического альянса.

«Прекрасно, что украинский генерал Хомчик выучил такое умственное слово, как «контрибьютор». Я вот, к стыду своему, только сейчас узнал, что такое слово есть... Образовательный уровень украинских гетманов растет. Скоро, видимо, все они заговорят на языке НАТО, то есть на английском. Но это пока что единственное реальное достижение украинских воевод на стезе НАТО. В сам агрессивный Альянс Украину явно не примут, как минимум до тех пор, пока она не решит вопрос о мире с ДНР и ЛНР и не признает субъектами РФ город-герой Севастополь и Республику Крым», — рассказал Владимир Соловейчик.

Эксперт пояснил, что в НАТО не принимают страны, не имеющими полного контроля над своими границами и своими территориями, не обладающими полным суверенитетом. Украина им не обладает.

«Крымский полуостров для нее утрачен навсегда. Скорее всего, и ДНР с ЛНР не вернутся под власть киевских правителей. А вернуть эти земли силой у украинских буржуазных националистов не получится, как бы они ни пыжились и ни нагнетали, никакие вооруженные провокации им тут не помогут. Особенно повеселило мнение генерала Хомчика, что вступление Украины в НАТО «укрепит» данную международную организацию. Если под «укреплением» понимать воровство и продажу налево военной техники и военных секретов — тогда, да, украинский воевода прав. Если под «укреплением» понимать честность, порядок, четкость и дисциплину — тогда вряд ли. Этим украинское начальство не отличалось раньше, не отличается и теперь», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.