Итальянские ученые объяснили причину «заразности» зевоты

Пиза, 5 апреля. Желание зевнуть следом за другим свойственно не только людям, но и животным. Ученые понаблюдали за поведением африканских львов и выяснили, в чем причина «заразности» зевоты.

Исследователи итальянского Пизанского университета изучили поведение африканских львов. Целью научной работы являлось определение причин «заразности» зевоты. Результаты исследования были представлены в журнале Animal Behaviour.

Специалисты университета провели в южноафриканском заповеднике пять месяцев, активно наблюдая за поведением местных кошачьих. Они заметили, что так же, как и люди, львы часто зевают друг за другом. Ученые утверждают, что животные зевают с той же целью, что и человек — для охлаждения мозга и улучшения кровообращения. Что касается причины «заразности» зевоты, то это явление можно объяснить животными инстинктами, которые сохранились и у представителей Homo sapiens. Оно направлено на повышение бдительности группы, а также на развитие чувств эмпатии.

Животные могут зевать и вслед за человеком. Это было доказано научными сотрудниками Университета Нью-Мексико. Они пронаблюдали за поведением слонов и заметили, что они зевают сразу после сотрудников местного парка.

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