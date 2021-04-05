Майдан «похоронил» будущее украинской экономики

, 5 апреля. Внутренняя экономическая обстановка на Украине говорит о том, что страна так и не смогла справиться с разрушительными последствиями государственного переворота в 2014 году.

Что посеешь, то и пожнешь: украинская экономика колоссально пострадала в результате политического кризиса в 2013–2014 годах и не может оправиться от него до сих пор. Об этом пишет "ПолитНавигатор".

"Судя по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Украины так и не оправилась после событий 2014 года. Если брать среднегодовые показатели, то начиная с 2014 украинская экономика теряла в среднем в год около 1% — настолько глубоким был провал в 2014–2015 годах. По сравнению с уровнем нулевых годов страна в разы нарастила общий госдолг: на пике, в 2016, он превышал 80% ВВП, к 2019 снизился до 50%, но пандемия снова вынудила его наращивать", — передает корреспондент издания информацию от "Независимой газеты".

При этом, Украина до сих пор не получила от МВФ долгожданный транш в несколько миллиардов долларов, а также запустила программу большой приватизации, способной окончательно сгубить экономику страны.

Верховная рада утвердила нововведения к закону "О приватизации", разблокировав проведение аукционов. Теперь небольшая часть украинских бизнесменов сможет еще больше разбогатеть на дальнейшем обнищании государства.