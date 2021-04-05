Сексолог объяснил влечение мужчин к насилию и домогательствам

Любое домогательство, будь то физическое или эмоциональное — практика нездоровая и ненормальная. Такое поведение не может приветствоваться. Сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил влечение мужчин к насилию и домогательствам.

По мнению эксперта, проявление насильственных действий по отношению к кому-либо является следствием нереализованности и желания доминировать.

«У мужчин сильное желание доминировать, когда оно не реализовывается каким-то естественным образом через построение карьеры, получение хорошего образования, достижение каких-то социальных целей, человек пытается реализовать его на подавлении более слабых — женщин, детей», — объясняет сексолог.

Денисов-Мельников также отмечает, что люди, склонные к насилию, не очень добры не только по отношению к посторонним, но и к своим собственным детям.

«Они, как правило, достаточно грубо и строго относятся к своим наследникам. У человека в принципе садистские наклонности», — говорит психолог.

Причинами проявления подобного поведения чаще всего становится отсутствие эмпатии в детстве или серьезные психологические травмы.

«В каждом случае по-разному. Но факт в том, что это нездорово, если человек что-то такое совершает. Надо понять, что ему нужно к психологу, а не продолжать свои действия», — отмечает специалист.

Совсем недавно стало известно, что следователи СУ СКР по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении дочери.

Ранее психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, как оградить ребенка от харассмента.