Минобороны РФ назвало дату проведения генеральной репетиции парада Победы в Москве

Москва, 5 апреля. Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 7 мая, заявил военный комендант столицы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

Он также рассказал, что ночные тренировки парада в Москве пройдут 29 апреля и 4 мая. Селезенев подчеркнул, что механикам-водителям военной техники предстоит отработать слаженность действий при выезде на Красную площадь.

«На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция», — сообщил он.

Селезенев также рассказал, что на данный момент проблемных вопросов по подготовке нет, весь личный состав готов принять участие в военном параде.

Ранее сообщалось, что парад в честь 76-й годовщины со Дня Победы откроют легендарные Т-34-85. Следом за ними пройдут еще четыре вида современных танков.