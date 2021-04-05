Фигуристка Татьяна Навка пресекла слухи о своей беременности

Симферополь, 5 апреля. Фигуристка Татьяна Навка решила расставить все точки над «i» в вопросе своего «интересного положения». Слухи о ее беременности начали распространяться в Сети после свежего фото.

Обладательница олимпийского «золота» 4 марта разместила в разделе Stories своего Instagram-аккаунта фотографию, сделанную в Крыму. На снимке Навка позирует на фоне горной гряды в дутом жилете. Именно этот предмет гардероба, якобы подчеркнувший «округлившийся живот» Навки, послужил причиной возникновения слухов о беременности спортсменки.

Навка поспешила пресечь дальнейшее распространение ошибочной информации, объяснив свой «живот» на фотографии. Разгадка обнаружилась на другой фотографии спортсменки, на которой отчетливо видна черная поясная сумка известного бренда.

«Под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению», — отметила Навка.

Компанию Татьяне Навке на отдыхе в Крыму составили ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и дочь Надежда, родившаяся 21 августа 2014 года.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков в День святого Валентина, 14 февраля, растрогали поклонников совместным снимком. Спортсменка предстала перед фолловерами на фотографии в элегантном пурпурном платье.