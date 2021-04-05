Глава Минпромторга посетил производство суперконденсаторов в Московской области

Москва, 5 апреля. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил компанию АО «Ротек» и дочернее предприятие ООО «Тээмп», специализирующиеся на производстве уникального оборудования энергетического машиностроения.

На предприятии выпускаются суперконденсаторы, системы накопления энергии, компоненты авиационных двигателей, компрессоров, энергетических турбин. Они востребованы не только российскими потребителями, но и экспортируются за рубеж. Как подчеркнул Денис Мантуров, специалистами компании разработаны технологии, позволяющие выпускать продукцию, не имеющую аналогов в мире.

«Показатели предприятия — от 470 до 6000 Фарад, притом что в мире традиционно производится 3000 Фарад. То есть наши специалисты разработали технологию, которая позволяет двигаться вперед, потому что чем больше мощность, тем больше охват отраслей, где их можно использовать», — отметил министр промышленности и торговли.

На встрече рассказали, что предприятие обладает 36 патентами в области электрохимических источников тока. В одном из производственных цехов Денис Мантуров ознакомился с конструкцией плоской ячейки питания. Она, в отличие от традиционной «баночной» схемы, используемой в зарубежных образцах подобной продукции, обеспечивает равномерное тепловыделение и меньший износ активного слоя электрода.

Как отметил глава ведомства, это перспективное направление продолжит развиваться, поскольку отечественная промышленность не отстает от мировых тенденций и осваивает производство электрических самолетов, подводных лодок, дронов и другого экологического транспорта. Для его эффективной работы требуются источники энергии повышенной емкости, которыми как раз являются суперконденсаторы.

«Мы сегодня активно проводим научно-исследовательскую работу, где используется суперконденсатор для запуска техники. Есть уже штатные поставки для тепловозов, которые поставляются РЖД, а есть эксперименты для авиации. Мы движемся по многим направлениям далеко впереди наших зарубежных коллег и будем продолжать интенсифицировать эту работу», — сказал Денис Мантуров.

Председатель советов директоров АО «Ротек» и ООО «Тээмп» Михаил Лифшиц добавил, что новые перспективные разработки и технологии на предприятии внедряются благодаря поддержке Минпромторга. Сейчас компания наладила производство востребованных компонентов для газовых и паровых турбин, авиадвигателей.

На встрече министр промышленности и торговли поддержал расширение производства накопителей энергии, также был обсужден уникальный проект по выпуску суперконденсаторов для производства аккумуляторных батарей нового поколения.