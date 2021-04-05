Минздрав Ливии заявил о поступлении в страну первой партии вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Триполи, 5 апреля. Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже поступила в Ливию, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Препарат доставили в ливийскую столицу Триполи, после чего его разместят на принадлежащих ведомству складах. Об этом говорится в заявлении ливийского минздрава в Facebook.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Ливии с начала пандемии превысило 161 тыс., при этом более 148 тыс. человек победили инфекцию, а 2684 пациента скончались.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в одном из наиболее уважаемых медицинских журналов в мире The Lancet. На сегодняшний день производство «Спутника V» в РФ ведется на семи площадках.

Премьер Ливии Дабиба призвал население зарегистрироваться в системе вакцинации. Также он пожелал всем безопасности.