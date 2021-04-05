Пресс-секретарь Мишустина сообщил о планах кабмина попросить перенести отчет правительства

Москва, 5 апреля. Правительство намерено сегодня попросить в парламенте перенести отчет кабмина с 21 апреля, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кабмин предложит провести выступление в более поздних числах, пояснил представитель председателя правительства Борис Беляков. Он выступил перед журналистами.

«Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе, правительство сегодня обратится к парламенту с просьбой перенести отчет на более позднюю дату», — пояснил Беляков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату послания главы государства Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, оно состоится 21 апреля.