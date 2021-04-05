Зеленский готовится к переговорам с Меркель и Макроном без Владимира Путина

Киев, 5 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и их украинский коллега Владимир Зеленский планируют провести трехстороннюю встречу по Донбассу.

Переговоры состоятся без президента РФ Владимира Путина. Основной темой разговора станет «обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон». О предстоящем обсуждении рассказали в украинском издании со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Беседа Макрона, Меркель и Зеленского должна была состояться сразу после видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас переговоры планируют провести в течение недели.

Ранее Путин провел встречу с лидерами ФРГ и Франции без украинской стороны, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер указал на эскалацию ситуации на востоке Незалежной. Киев фактически перестал соблюдать режим прекращения огня, подчеркнул Путин.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник обратил внимание на общее понимание ситуации в Донбассе у России, Германии и Франции. Политикам не выгодна эскалация напряжения в ЛДНР. Главы государств могут сформировать общую позицию хотя бы по отдельным вопросам, уверен представитель ЛНР.