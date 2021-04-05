Фильм «Сестры» о борьбе с коронавирусом появился в Сети

Москва, 5 апреля. Лента «Сестры», в основу которой легла реальная история о борьбе врачей и медицинских сестер с коронавирусом, появилась в Сети. На экраны фильм вышел 19 марта.

Фильм «Сестры» повествует о тяжелой работе медицинских сестер и врачей, которые работали и продолжают работать с больными, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких, на передовой пандемии — в «красной зоне».

Авторами проекта выступили журналист Антон Красовский и главврач Коммунарки Денис Проценко. Фильм можно посмотреть на канале RT в видеохостинге YouTube.

Режиссер картины Никита Веденяпин ранее рассказал о том, как проходили съемки ленты в ГКБ №40 в Коммунарке. Он отметил, что работа съемочной группы была сопряжена с рядом неудобств.