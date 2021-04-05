Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

Профессиональные боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight. Впервые бой такого уровня пройдет в России. Его организатором стала промоутерская компания, учрежденная в этом году по инициативе Василия Вакуленко. По его словам, задача компании — помочь молодым спортсменам.

«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно», — заявил Василий Вакуленко.

Поединок между Кудряшовым и Романовым станет первым в категории Bridgerweight в России, где выступают спортсмены в весе до 101,6 кг, и будет особенным событием в истории бокса. По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, новая компания усилит рынок профессионального бокса в России.

«Мы знаем, что Василий Вакуленко давно увлекается боксом и любит наш вид спорта. Мы уверены, что его промоутерская компания усилит рынок профессионального бокса в России. Надеемся, что его команда сосредоточится на проведении боев по всей стране. А Федерация бокса России со своей стороны готова оказывать Василию поддержку в его начинаниях», — отметил Кирилл Щекутьев.

Перед поединком «Кудряшов — Романов» на ринге выступят выдающийся боксер-любитель, многократный чемпион европейских и мировых первенств Иван Козловский, финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» Владимир Мышев, боксер-профессионал из Владивостока, претендующий на ведущие позиции в мировых рейтингах, Максим Вошков и Василий Войцеховский. Бои пройдут за региональные титулы ведущих боксерских организаций.

Помимо этого, гостей вечера ждет масштабное шоу, как обещают организаторы турнира, на сцену выйдут Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты.

Боксерская организация WBC санкционировала новую весовую категорию Bridgerweight в конце прошлого года. Дивизион был назван в честь Бриджера Уокера — шестилетнего мальчика, который в летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. Пострадавшему Уокеру впоследствии наложили на разорванную щеку 90 швов. Громкая история разлетелась по американским СМИ, а глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона.

Дмитрий Кудряшов — российский боксер-профессионал, участник боксерской суперсерии, чемпион по версиям WBC Silver (2016–2018), WBA International (2014–2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012–2015) в первом тяжелом весе.

Евгений Романов — российский боксер-профессионал, обладатель титула WBO Global в тяжелом весе. В «любителях» нокаутировал будущего чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. В любительской карьере становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, чемпионом России в 2009 году.

Поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым пройдет 21 мая в подмосковных Химках.