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Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

Профессиональные боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight. Впервые бой такого уровня пройдет в России. Его организатором стала промоутерская компания, учрежденная в этом году по инициативе Василия Вакуленко. По его словам, задача компании — помочь молодым спортсменам.

«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно», — заявил Василий Вакуленко.

Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

Поединок между Кудряшовым и Романовым станет первым в категории Bridgerweight в России, где выступают спортсмены в весе до 101,6 кг, и будет особенным событием в истории бокса. По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, новая компания усилит рынок профессионального бокса в России.

«Мы знаем, что Василий Вакуленко давно увлекается боксом и любит наш вид спорта. Мы уверены, что его промоутерская компания усилит рынок профессионального бокса в России. Надеемся, что его команда сосредоточится на проведении боев по всей стране. А Федерация бокса России со своей стороны готова оказывать Василию поддержку в его начинаниях», — отметил Кирилл Щекутьев.

Перед поединком «Кудряшов — Романов» на ринге выступят выдающийся боксер-любитель, многократный чемпион европейских и мировых первенств Иван Козловский, финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» Владимир Мышев, боксер-профессионал из Владивостока, претендующий на ведущие позиции в мировых рейтингах, Максим Вошков и Василий Войцеховский. Бои пройдут за региональные титулы ведущих боксерских организаций.

Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

Помимо этого, гостей вечера ждет масштабное шоу, как обещают организаторы турнира, на сцену выйдут Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты.

Боксерская организация WBC санкционировала новую весовую категорию Bridgerweight в конце прошлого года. Дивизион был назван в честь Бриджера Уокера — шестилетнего мальчика, который в летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. Пострадавшему Уокеру впоследствии наложили на разорванную щеку 90 швов. Громкая история разлетелась по американским СМИ, а глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона.

Дмитрий Кудряшов — российский боксер-профессионал, участник боксерской суперсерии, чемпион по версиям WBC Silver (2016–2018), WBA International (2014–2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012–2015) в первом тяжелом весе.

Евгений Романов — российский боксер-профессионал, обладатель титула WBO Global в тяжелом весе. В «любителях» нокаутировал будущего чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. В любительской карьере становился чемпионом Европы и мира среди юниоров, чемпионом России в 2009 году.

Поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым пройдет 21 мая в подмосковных Химках.

Промоутерская компания Василия Вакуленко организует первый бой профессиональных боксеров

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