Елизавета II сочиняла юмористические письма от имени своих корги

Лондон, 5 апреля. Королева Великобритании Елизавета II сочиняла письма для живущих на конюшне джек-рассел-терьеров от имени своих любимых корги, обнаружил телеведущий и комик Александер Армстронг.

Британский комик поделился подробностями визита к бывшему конюшему королевы — сэру Блэру Стюарт-Уилсону. Армстронг гостил у жены его бывшего сценического партнера Бена Миллера, и сэр Стюарт-Уилсон поделился с ним, как выразился сам артист, «уникальным памятником британскому юмору».

Оказывается, конюший и королева обменивались юмористическими и злободневными письмами. Елизавета II писала от имени своих любимых вельш-корги, а им будто бы отвечали джек-рассел-терьеры Стюарта-Уилсона. Комик остался восхищен немного злым и мрачным чувством юмора королевы.

«Они сочинили целую серию таких писем, и черт побери, как бы я хотел что-то оттуда вам процитировать. Но это чертовски забавно. Помню, у меня сводило живот от смеха, я едва не катался по полу», — с восторгом поделился Армстронг с журналистами The Telegraph.

Визит к бывшему королевскому конюшему Армстронг нанес в рамках съемок документального проекта, посвященного 95-летию Елизаветы II, премьера которого пройдет 21 апреля текущего года. Телеведущий побеседовал с множеством родственников, друзей и близких Елизаветы II, чтобы выяснить, каково это — быть частью королевской семьи. Фильм затрагивает не только чувство юмора королевы, но и ее необычную клептоманию, а также отношения с русской монаршей семьей Романовых, в частности с эмигрировавшей великой княжной Ольгой Александровной. Первая серия проекта, пишет Daily Telegraph, уже вышла на британском телеканале ITV.

Ранее стала известна реакция членов королевского двора Великобритании на поведение бывших членов монаршей семьи актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Придворная писательница Елизаветы II Анна Пастернак уверена, что покинувшая лоно королевской семьи и организовавшая скандал в медиа Маркл не сможет вернуться в Букингемский дворец. Писательница заявила, что жена принца Гарри уже не сможет стать «любимым и желанным членом королевской семьи, с единым уважением и обожанием британского народа».