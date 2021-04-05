МИД Украины выступил против расторжения харьковских соглашений с Россией

Киев, 5 апреля. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что ведомство выступило против расторжения харьковских соглашений с РФ на тему пребывания Черноморского флота в Крыму.

Ранее СБУ поручили проверить обстоятельства ратификации харьковских соглашений и потребовали завести уголовные дела о госизмене в отношении депутатов, голосовавших по этому вопросу. Представитель МИД Украины перечислил аргументы Киева.

«Соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — говорится в заявлении Николенко.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что еще в 2014 году МИД Украины был против денонсации харьковских соглашений, с тех пор позиция Киева не поменялась.

В понедельник Кремль отреагировал на закрытие офиса Россотрудничества в Киеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скоро Россия с Украиной могут дойти до такого уровня, что не останется места для взаимности.