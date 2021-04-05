Депутат Верховной рады Украины заявил об опасности масштабной конфронтации в Донбассе

Киев, 5 апреля. Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупреждает власти о близости страны к началу широкомасштабной войны в Донбассе.

Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» убежден, что Украина как никогда близка к горячей фазе противостояния в регионе.

«Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше», — написал оппозиционер в своем Telegram-канале.

По мнению Кивы, это является элементом подготовки для легализации «неправомерных действий» в отношении украинской оппозиции, которую действующая власть боится как прямых конкурентов на грядущих выборах в Верховную раду.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков указал на признаки и причины подготовки ВСУ к новой эскалации в Донбассе.