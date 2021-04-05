Протестующие на юге Ирака угрожают нефтяному сектору страны

Багдад, 5 апреля. Десятки фермеров перекрыли все въезды на крупнейшее нефтяное месторождение Маджнун, расположенное на востоке провинции Басра. Протестующие потребовали выплат компенсации за ущерб, нанесенный сельхоз угодьям в бассейне реки Свейб в результате наводнения, сообщил источник в полиции провинции Басра изданию Shafaq News.

Тем временем, непрекращающиеся протесты в провинции Ди Кар привели к тому, что запасы топлива на складах полностью исчерпаны. Большинство предприятий государственного и частного сектора будут полностью парализованы из-за приостановки снабжения топливом заправочных станций в провинции, сообщает источник. Такая ситуация сложилась после закрытия протестующими нефтеперерабатывающего завода Ди Кар и филиала Компании по сбыту нефтепродуктов (OPDC).

Активисты продолжают закрывать нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные компании на юге Ирака в знак протеста против отсутствия возможностей трудоустройства, ухудшения качества жизни и распространения коррупции.