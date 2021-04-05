Тяжелобольного пациента из Тверской области спасли прилетевшие на вертолете врачи

Тверь, 5 апреля. Жителю из Нелидовского городского округа на юго-западе Тверской области понадобилась экстренная помощь службы санитарной авиации.

Вечером в воскресенье, в 17:50, экипаж вертолета Ми-8 МЧС России вылетел с аэродрома Змеево к Нелидовской центральной районной больнице. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Врачи оценили состояние тяжелобольного пациента, приняли решение оказывать помощь на месте и не перевозить его в Тверь. Ночью 5 апреля экипаж вертолета вернулся обратно на базу. Отмечается, что санавиация в Тверской области используется очень активно, практически в круглосуточном режиме.

На долю бригад санавиации приходятся одни из самых сложных случаев: тяжелые больные, которым нужна быстрая доставка в больницу и оказание медицинской помощи непосредственно в дороге. Пациенты медицинского вертолета — это пострадавшие в серьезных авариях, люди с сильными ожогами или в предынфарктном состоянии, как правило, из отдаленных уголков региона.

Ранее стало известно, что в Подмосковье возобновили выезды десанта детских врачей. В рамках выезда будут осмотрены сто десять детей с тяжелыми формами заболеваний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».