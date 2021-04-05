Актрису Риз Уизерспун приняли за старшую сестру ее сына

Лос-Анджелес, 5 апреля. Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун очаровала поклонников совместным снимком с сыном Диксоном. Пользователи приняли юношу за младшего брата звезды.

«Блондинка в законе» является счастливой матерью троих детей: двое старших наследников, сын Диксон и дочь Ава, родились в браке Уизерспун с актером Райаном Филиппом. Наследники звезд в равной степени вобрали в себя черты обоих родителей, отчего спор, на кого из актеров они больше похожи, не теряет своей актуальности.

Накануне Instagram-аккаунт актрисы пополнился новым снимком, на котором Уизерспун позирует вместе с Диксоном. В описании к фотографии актриса отметила, что в мире не найдется нужных слов, чтобы описать ее любовь к сыну.

Поклонники и коллеги звезды в комментариях под фотографией выразили свой восторг от новой публикации, а также принялись обсуждать внешность юноши. Некоторые фолловеры признались, что изначально приняли Диксона за младшего брата актрисы. Другие фанаты разделились на два лагеря: первые сошлись во мнении, что герой фотографии является точной копией Райана, в то время как другие выразили уверенность, что Диксон как две капли воды похож на мать.

Пользователи Сети накануне с интересом обсуждали новые фотографии певицы Мадонны, на которых исполнительница хита Like a virgin предстала топлес.