Началось строительство второй ветки БАМа. События дня. ФАН-ТВ

Глава ДНР не исключил атаки Киева на Донбасс Возможность полномасштабной атаки украинских силовиков на Донбасс не исключена. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Денис Пушилин. Глава ДНР также отметил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе, республика вынуждена просчитывать все возможные сценарии. Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника на окраине Донецка погиб четырехгодовалый малыш. В ДНР возложили ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины полковника Геннадия Шаповалова.

ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске Сотрудники ФСБ предотвратили теракт: задержанный в Кисловодске экстремист планировал нападение на силовиков. Ранее судимый гражданин России 1996 года рождения, по версии следствия, смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам. Дома у сторонника запрещенного в России «Исламского государства» обнаружили компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию ФСБ проводила совместно со Следственным комитетом и МВД. Также в Ставрополье задержаны сообщники потенциального террориста — «трое из ИГИловского ларца». Выходцы из подпольной ячейки оказались причастными к финансированию боевиков в Сирии. Теперь этот канал купирован.

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа На старт, внимание, БАМ! 5 апреля начинается строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. По данным Минобороны России, на участке от Улака до Февральска длиной 340 км будут работать десять бригад железнодорожных войск. Модернизация легендарной транспортной артерии, а также Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. По предварительным оценкам, это позволит доставлять грузы с Дальнего Востока к западным границам России менее чем за неделю. В начале марта Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба. Президент отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной.