Началось строительство второй ветки БАМа. События дня. ФАН-ТВ

Глава ДНР не исключил атаки Киева на Донбасс
Возможность полномасштабной атаки украинских силовиков на Донбасс не исключена. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Денис Пушилин.
Глава ДНР также отметил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе, республика вынуждена просчитывать все возможные сценарии. Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника на окраине Донецка погиб четырехгодовалый малыш. В ДНР возложили ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины полковника Геннадия Шаповалова.
ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт: задержанный в Кисловодске экстремист планировал нападение на силовиков. Ранее судимый гражданин России 1996 года рождения, по версии следствия, смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам. Дома у сторонника запрещенного в России «Исламского государства» обнаружили компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию ФСБ проводила совместно со Следственным комитетом и МВД. Также в Ставрополье задержаны сообщники потенциального террориста — «трое из ИГИловского ларца». Выходцы из подпольной ячейки оказались причастными к финансированию боевиков в Сирии. Теперь этот канал купирован.
Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа
На старт, внимание, БАМ! 5 апреля начинается строительство второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. По данным Минобороны России, на участке от Улака до Февральска длиной 340 км будут работать десять бригад железнодорожных войск. Модернизация легендарной транспортной артерии, а также Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. По предварительным оценкам, это позволит доставлять грузы с Дальнего Востока к западным границам России менее чем за неделю. В начале марта Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения БАМа и Транссиба. Президент отметил, что работа должна быть четкой и ритмичной.
Жертвами наводнений в Индонезии стали свыше 50 человек
Азиатский апокалипсис: наводнения и оползни в Индонезии и Восточном Тиморе унесли жизни более полусотни человек. По меньшей мере 40 пропали без вести. О разгуле стихии сообщает агентство «Синьхуа». Мощные ливни вкупе со штормовыми ветрами обрушились на регион в эти выходные и спровоцировали сели. Вероломные потоки снесли десятки зданий и мостов с лица земли. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Размытые дороги и отсутствие электричества сильно затрудняют спасательные работы. Из-за «бурной деятельности» непогоды в некоторые затопленные области просто невозможно добраться. Президент Индонезии Джоко Видодо приказал провести работы по ликвидации последствий природных катаклизмов. На повестке дня — оказание медицинской помощи пострадавшим и восстановление разрушенной инфраструктуры.