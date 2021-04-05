Соболь устроила шоу на заседании суда по делу о проникновении в квартиру

Сотрудница ФБК (фонд признан иностранным агентом) Любовь Соболь на заседании суда по делу о проникновении в чужое жилище устроила ряд провокаций, нарушив действующее законодательство и проявив неуважение к суду. В нарушение ч. 5 ст. 241 УПК РФ она включила камеру и стала вести личную видеофиксацию процесса.

В понедельник, 5 апреля, Петровский суд Москвы рассматривает по существу дело Любови Соболь о проникновении Любови Соболь в квартиру Галины Субботиной. Следствие считает, что обвиняемая обманула курьера доставки и вместе с ним проникла в подъезд многоквартирного дома. Когда женщина открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и ворвалась в жилое помещение. Свои действия она фиксировала на камеру, о чем потом рассказала в эфире «Навальный Live». По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».

Как следует из стенограммы суда, на заседание Соболь принесла экшен-камеру и начала проводить съемку. Судья обратила внимание, что не давала ей разрешения осуществлять фиксацию происходящего, но сотрудница ФБК не выключила камеру. Далее обвиняемая попыталась сослаться на некую статью в Конституции РФ, согласно которой ей гарантируется гласность при заседании суда. Соболь сделали замечание, на что она попыталась «сострить», заявив, что в суде опасаются, что камеры «проносят коронавирус».

Далее председательствующий судья повторил требование выключить камеру и напомнил, что Соболь не получала разрешения на съемку. Обвиняемая снова сослалась на статью Конституции и стала задавать вопросы судье, заявив, что председатель «должна мотивировать» свое решение, после чего Соболь сделали замечание за нарушение порядка. Несмотря на это, обвиняемая продолжила вести себя вызывающе, из-за чего суд попросил вмешаться приставов. Из-за того, что сотрудница ФБК не подчинилась требованиям сотрудников правоохранительных органов, заседание пришлось прервать.

Соболь своими действиями не только устроила политическое шоу и попыталась сорвать заседание, но и продемонстрировала незнание российского законодательства, соблюдать которое она призывала в суде. Согласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ «Гласность», трансляция открытого судебного заседания допускается только с разрешения председательствующего в судебном заседании.

Кроме того, чтобы вести видеофиксации, необходимо подать ходатайство, в котором запрашивается разрешение на съемку. Перед началом заседания судья спросила обвиняемую, есть ли у нее ходатайства, на что Соболь ответила отрицательно. Ее решение вести личную видеосъемку без уведомления судьи говорит о намерении сотрудницы ФБК пойти на провокацию.

Эксперты уже анализировали предстоящую тактику Соболь на суде, предполагая, что, скорее всего, обвиняемая устроит провокацию и будет лгать судье. Так, политолог Руслан Осташко допустил, что сотрудница ФБК на суде может заявить, что в квартиру она попала по приглашению Субботиной и содержание апартаментов женщина показала также на добровольной основе. Однако на кадрах, которые Соболь представила в открытый доступ, слышно, что Субботина неоднократно требует сотрудницу ФБК покинуть помещение, в противном случае она вызовет полицию.

Согласно ч.2 статьи 139 УК РФ, Соболь могут грозить денежный штраф, исправительные работы на срок до двух лет, условный или уголовный сроки.