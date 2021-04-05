Маша Малиновская оценила карьеру Насти Ивлеевой на телевидении

Москва, 5 апреля. Известная российская модель, телеведущая и певица Маша Малиновская ответила на ряд вопросов о своей личной жизни и рассказала, кто из нынешних звезд ей импонирует.

Маша Малиновская, чей творческий путь тесно связан с телеканалом МУЗ-ТВ, рассказала о своем дебюте в качестве певицы. Впрочем, по словам артистки, дебютом ее выступления назвать сложно, ведь свою первую песню Малиновская записала порядка 15 лет назад.

Звезда рассказала, что в настоящее время зарабатывает на хлеб корпоративами. Помимо этого, Малиновская вновь вернулась на телевидение, на небосводе которого в последние годы зажглось немало новых звезд. Малиновская призналась, что с интересом наблюдает за карьерой ведущей шоу «Орел и решка» Анастасии Ивлеевой.

«Мне очень нравится Ивлеева, она прекрасна», — призналась знаменитость «Собеседнику».

Отвечая на вопрос, в чем именно заключается феномен Ивлеевой, Малиновская отметила, что как такового феномена у нее нет — она в определенный момент просто попала на телевидение и завоевала армию поклонников и заслуженную известность.

Анастасия Ивлеева в марте отмечала свой день рождения. Вечеринка телеведущей, собравшая под одной крышей немало звездных гостей, послужила поводом для большого скандала.