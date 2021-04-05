Хуситы обвинили беженцев в сотрудничестве с саудовской коалицией

Сана, 5 апреля. После разгона сидячей забастовки, которая была организована беженцами 2 апреля перед зданием УВКБ ООН, ополченцы-хуситы предъявили им обвинения в сотрудничестве с саудовской коалицией и завели уголовные дела против 300 участников акции. Затем хуситы погрузили задержанных в 5 грузовых автомобилей и вывезли в районы, контролируемые силами экс-президента Мансура Хади.

Некоторые беженцы сообщили, что якобы хуситы вынудили их подписать бумаги, согласно которым они больше не смогут вернуться в Сану.