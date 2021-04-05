Гинцбург сравнил степень опасности от коронавирусной инфекции и птичьего гриппа

Москва, 5 апреля. Медицинские специалисты усиленно готовились к началу пандемии птичьего гриппа перед появлением коронавируса. Это заболевание может быть опасным, если будет передаваться человеку.

Птичий грипп — опасное заболевание, приводящее к летальному исходу среди птиц в 90% случаев. Если оно будет передаваться человеку теми же путями, что и коронавирусная инфекция, то это может создать серьезную угрозу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если, соответственно, такой штамм начнет передаваться, для этого немного надо, от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице, то, имея тот же путь передачи через воздух, как и COVID-19, соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, весь мир усиленно готовился к вспышке заболеваемости птичьим гриппом, однако в итоге человечество столкнулось с другим заболеванием — COVID-19. Коронавирус оказался более «коварным», чем птичий грипп. Это объясняется тем, что первые симптомы проявляются не сразу, поэтому человек распространяет инфекцию, даже не догадываясь об этом.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано повышение стоимости куриного мяса и яиц. Это связано со вспышкой птичьего гриппа.