В Кремле отреагировали на обеспокоенность других стран из-за передвижений ВС РФ

Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о фактах «блуждающих» российских войск вдоль границ.

Официальный представитель Кремля заявил, что у других стран нет причин для беспокойства из-за передвижения российской армии по территории государства, так как ВС РФ не представляют угрозы для других стран.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — сказал он.

Песков добавил, что передвижения российской армии не должны вызывать у других государств ни малейшей обеспокоенности.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», — добавил он.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Украина «де-факто объявила войну» России.