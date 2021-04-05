Диетолог объяснил, кому нельзя есть сухие завтраки

Москва, 5 апреля. Многие семьи начинают свой день с сухих завтраков. Врач рассказала о том, какое неожиданное влияние они могут оказывать на организм.

Если употреблять с утра сухие завтраки слишком часто, то это может привести к ряду негативных последствий для организма, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью изданию "Ридус". Специалист отметила, что подобный рацион вреден для людей с лишними килограммами, заболеваниями сердца и сосудов, а также для аллергиков.

Кукурузные хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления содержат много сахара, который плохо влияет на фигуру. Увеличивается и нагрузка на поджелудочную железу, повышается риск диабета. Дюваль добавила, что скачки глюкозы часто становятся причиной переменчивости настроения, особенно у детей. В состав некоторых сухих завтраков входит большое количество соли, которая задерживает жидкость, оказывая негативное влияние на почки и сердечно-сосудистую систему. Диетолог порекомендовала отдать предпочтение продуктам из цельных злаков.

Ранее сообщалось о влиянии сахара на работу мозга у детей. Американские ученые заявляли о том, что сахар ухудшает память и способность к обучению.