Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ссорах с мамой

Москва, 5 апреля. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о тесной дружбе с мамой. Этой теме блогер посвятила пост в Instagram Stories, где ответила на вопросы фолловеров.

Родные онкобольной звезды сериала «Моя прекрасная няня» вот уже долгое время не разглашают никакую информацию о состоянии артистки. Единственным «лучиком надежды» для фолловеров является дочь Заворотнюк. Она нечасто говорит о тяжелобольной маме, но хотя бы иногда рассказывает какие-то факты о ней.

Недавно в соцсети она в очередной раз решила пообщаться с подписчиками. Во время ответов на вопросы Заворотнюк-младшая рассказала, что между ней и знаменитой мамой случались конфликты, но им удавалось их быстро разрешать.

«Мы лучшие подруги. Были, конечно, ссоры, как у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание», — рассказала дочь актрисы.

Новости о тяжелом заболевании Заворотнюк впервые появились летом 2019 года. С тех пор в семье актрисы тяжелая обстановка. Блогер признавалась, что ей крайне тяжело, но несмотря на это она старается находить в себе силы и держаться.

Несколько дней назад известная актриса отмечала 50-летие. В честь этого она не вышла в свет и не послала весточки фанатам. Но телеканал НТВ опубликовал видео с последнего появления артистки на публике. При внимательном рассмотрении можно заметить грусть и усталость на лице телезвезды.