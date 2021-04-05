Враги или друзья: показательная история отношений России и Турции

Длительное сосуществование двух достаточно сильных государств — России и Турции — на протяжении столетий периодически приводило к политическим обострениям, решение которых порой упиралось в силовые способы. И только сполна умывшись кровью, стороны садились за подписание мирных договоров… которые впоследствии, «благодаря» изменившимся обстоятельствам, с легкостью нарушали. Однако как показывает исторический опыт, в нарушении соглашений значительно чаще следует винить Турцию, которая в большинстве случаев и была зачинщиком каждой новой войны.

Итак, обратимся к истории.

Как Турция воевала с Россией?

В 1676-1681 годах русско-турецкая война была вызвана агрессией Османской империи против России из-за ее союза с Украиной. Получив достойный ответ, турки были вынуждены подписать Бахчисарайский мирный договор, в котором признавали воссоединение Левобережной Украины с российскими территориями.

После небольшой передышки в 1686-1700 годах продолжилась борьба России за возвращение южных земель и выход к Черному морю. 150-тысячная армия предприняла крупное наступление на Крым в 1689 году, а затем в 1695-1696 годах на Азов. В результате в 1700-м был подписан Константинопольский мирный договор, согласно которому Турция признавала за Россией право на часть побережья Азовского моря.

В ходе войны 1710-1713 годов Турции удалось оттеснить Россию от Азовского моря. В результате сложились условия, при которых крымские татары практически беспрепятственно осуществляли набеги на российские поселения. Когда терпеть подобное поведение стало уже невозможно, в 1736-м русская армия штурмом взяла Перекоп и Азов, форсировала Сиваш и Чонгарские переправы, после чего смогла захватить столицу Крымского ханства Бахчисарай.

Однако начавшаяся эпидемия и просчеты в организации снабжения войсковой группировки заставили командование русских принять решение оставить Крым. В следующем году, накопив запасы и перегруппировавшись, русская армия овладела регионом, войдя на полуостров через Арбатскую Стрелку и разгромив в Салгирском сражении войско Крымского ханства. Спустя два года Россия в Ставучанском сражении разгромила турок, пришедших хану на помощь. В результате был подписан Белградский мирный договор, по которому Азов переходил под юрисдикцию России.

Война 1768-1774 годов имела своей целью ослабить русское влияние в Польше путем создания «проблем» на южном стратегическом фланге. Турки выступили против России при поддержке Франции и Австрии, и, казалось бы, должны были достичь на этом поприще грандиозных успехов. Однако в итоге они потеряли гораздо больше.

Золотой век войны

В 1770 году у Рябой Могилы, а также на реках Ларга и Кагул войска под предводительством Петра Румянцева разгромили турецкое войско. Далее силы под командованием Александра Суворова, форсировав Дунай, нанесли ещё одно поражение туркам. Не стоял в стороне и флот: Чесменское морское сражение вошло в историю как одна из самых знаменательных побед русских моряков. По новому Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Россия получила свободный выход в Чёрное море.

Не успокоившись, в 1787 году Турция развязала очередную войну за возвращение Крыма. В ней в полной мере проявился блистательный полководческий талант Суворова, который одержал над турками победы в сражениях под Кинбурном, Фокшанами, на реке Рымник и под Измаилом. А автором военно-морского триумфа стал адмирал Фёдор Ушаков при Калиакри в 1791 году. Все это привело к подписанию Ясского мирного договора.

Заручившись поддержкой Наполеона, в 1806 году турки развязали против России новую войну, действуя на Балканском и Кавказском театрах, а также на море. Она закончилась в 1812-м подписанием Бухарестского мирного соглашения. Однако до его заключения туркам пришлось проиграть в Рущукском сражении в 1811 году, в котором их разбил выдающийся полководец Михаил Кутузов.

Перемирие длилось недолго. Короткая память и агрессивный нрав не позволяли туркам мирно сосуществовать с Россией, а требовали крови и разрушений. В 1827 году Турция объявляет «священную войну». Русская армия форсирует Дунай, выходит на Балканы, а на Кавказском оперативном направлении — к Трабзону. Флот в это время блокирует проливы Босфор и Дарданеллы. Андрианопольский мирный договор Турция подписывает в 1829 году.

В 1853 году в агрессии против России Турция участвовала в коалиции с Великобританией, Францией и Сардинским королевством. Усиление экспансии Великобритании и Франции с целью завоевания новых рынков и колоний наталкивалось на сопротивление России, имевшей собственные политические и экономические интересы на Черном море.

Турция, пользуясь случаем, вынашивала планы вернуть себе Крым и Кавказ. На Кавказском направлении продвижение турецких войск было остановлено в сражении при Башкадыкларе, у Синопа турецкий флот разгромили в морском сражении. Высадка войск коалиции в Крыму после длительной и упорной обороны привела к потере Севастополя. Оказавшись в международной изоляции, Россия была вынуждена пойти на заключение тяжелого Парижского договора.

Через тернии

Поражение подорвало ее международный престиж, ускорило назревание в стране революционной ситуации. С другой стороны, осознание причин, способствовавших неудаче, привело к быстрому прогрессу в военном деле — армия приняла на вооружение нарезное стрелковое оружие, деревянный парусный флот стал заменяться паровыми броненосцами. Из-за появления позиционных форм ведения боя зародилась и его огневая подготовка. Вместо привычных колонн в наступлении стали использовать стрелковые цепи — такая тактика используется до сих пор.

В неоднозначных политических условиях в 1877 году Россия вступила в очередную войну с Турцией, имея целью восстановление своего влияния на Балканах и освобождение от турецкого ига Румынии, Сербии и Черногории. На Балканском оперативном направлении в тяжелейших условиях русская армия после форсирования Дуная завладела крепостями Ловча и Плевна, а на Кавказском — крепостями Баязет и Ардаган. В 1878 году войска вышли к Босфору и Константинополю, а война закончилась Сан-Стефанским мирным договором. Румыния, Сербия и Черногория получили национальную независимость, а Болгария — возможность создать суверенное государство.

Получается, что заявления о желании Турции вернуть себе Крым не лишены оснований — если верить исторической ретроспективе, турки спят и видят полуостров своим. В условиях, когда весь мир практически «стоит на ушах», подогреваемый предстоящей авантюрой Украины в Донбассе, нет никаких оснований думать, что Анкара не вспомнит про Крым.

Сообщения о том, что Турция вдруг подвергла сомнению целесообразность дальнейшего действия доктрины Монтре, регулирующей правовой статус проливов Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Средиземное море с Чёрным, заставляют внимательнее посмотреть на эту проблему.