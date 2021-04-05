Экономист рассказал, как альтернатива SWIFT поможет миру избавится от гегемонии США

Российская Федерация способна разработать альтернативу платежной системе SWIFT, что поможет защитить не только себя, но и другие страны мира от гегемонии США в экономической сфере. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский экономист Василий Колташов.

Заместитель главы Министерств иностранных дел Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. Дипломат также добавил, что появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. Он отметил, что новые системы не будут претендовать на монополию в своей области, при этом будут более продвинутыми, чем SWIFT.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — рассказал он.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы. В свою очередь Соединенные Штаты часто используют SWIFT в качестве рычага политического и экономического шантажа. Так, под давлением властей США от SWIFT в свое время были отключены Иран и Северная Корея. Подобные угрозы поступают и в адрес России. Примечательно, что после событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к данной системе.

Экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал возможность создания альтернативы платежной системе SWIFT. По его словам, Россия уже успела защитить себя от возможного давления со стороны Запада, разработав и запустив собственную платежную систему «МИР».

«У нас уже есть платежная система «МИР». Она создавалась как ответ на угрозу секционного давления со стороны Запада. Вместе с отечественной системой создавалась инфраструктура для ее автономной работы без опоры на американские структуры. Поэтому сейчас мы можем говорить о создании альтернативы американской международной межбанковской системе передачи информации и совершения всевозможных денежных операций», — сказал собеседник ФАН.

Также экономист выразил уверенность, что в России появится альтернатива платежной системе SWIFT. По его мнению, разработана она будет совместно со странами Евразийского экономического союза, возможно, к этому процессу подключатся Иран и Турция. Василий Колташов считает, что новая платежная система позволит государствам освободится от гегемонии США в экономической сфере.

«Я уверен, что такая система будет создана. Разрабатываться она будет Россией при сотрудничестве с некоторыми другими странами — с Ираном, Турцией, Азербайджаном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз. Новая система будет создаваться как широкая альтернативная площадка, которая обеспечит многим странам — не только России — защиту от агрессивных, недружественных действий со стороны США, включая возможную попытку организовать финансовую блокаду», — резюмировал Василий Колташов.

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