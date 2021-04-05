Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Экономист рассказал, как альтернатива SWIFT поможет миру избавится от гегемонии США

Экономист рассказал, как альтернатива SWIFT поможет миру избавится от гегемонии США

Российская Федерация способна разработать альтернативу платежной системе SWIFT, что поможет защитить не только себя, но и другие страны мира от гегемонии США в экономической сфере. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский экономист Василий Колташов.

Заместитель главы Министерств иностранных дел Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. Дипломат также добавил, что появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. Он отметил, что новые системы не будут претендовать на монополию в своей области, при этом будут более продвинутыми, чем SWIFT.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — рассказал он.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы. В свою очередь Соединенные Штаты часто используют SWIFT в качестве рычага политического и экономического шантажа. Так, под давлением властей США от SWIFT в свое время были отключены Иран и Северная Корея. Подобные угрозы поступают и в адрес России. Примечательно, что после событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к данной системе.

Экономист рассказал, как альтернатива SWIFT поможет миру избавится от гегемонии США

Экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал возможность создания альтернативы платежной системе SWIFT. По его словам, Россия уже успела защитить себя от возможного давления со стороны Запада, разработав и запустив собственную платежную систему «МИР».

«У нас уже есть платежная система «МИР». Она создавалась как ответ на угрозу секционного давления со стороны Запада. Вместе с отечественной системой создавалась инфраструктура для ее автономной работы без опоры на американские структуры. Поэтому сейчас мы можем говорить о создании альтернативы американской международной межбанковской системе передачи информации и совершения всевозможных денежных операций», — сказал собеседник ФАН.

Экономист рассказал, как альтернатива SWIFT поможет миру избавится от гегемонии США

Также экономист выразил уверенность, что в России появится альтернатива платежной системе SWIFT. По его мнению, разработана она будет совместно со странами Евразийского экономического союза, возможно, к этому процессу подключатся Иран и Турция. Василий Колташов считает, что новая платежная система позволит государствам освободится от гегемонии США в экономической сфере.

«Я уверен, что такая система будет создана. Разрабатываться она будет Россией при сотрудничестве с некоторыми другими странами — с Ираном, Турцией, Азербайджаном и государствами, входящими в Евразийский экономический союз. Новая система будет создаваться как широкая альтернативная площадка, которая обеспечит многим странам — не только России — защиту от агрессивных, недружественных действий со стороны США, включая возможную попытку организовать финансовую блокаду», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее финансовый аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в интервью Федеральному агентству новостей оценил реакцию валютного рынка на заявление Министерства иностранных дел РФ о ненадежности доллара.

Новости партнеров