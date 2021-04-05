Украинский контртенор заработал 24 тысячи евро за четыре спектакля в Большом

Москва, 5 апреля. Известный украинский контртенор Юрий Миненко заработал более 2 миллионов рублей в Большом театре за три спектакля «Садко», в котором он исполнял партию Нежата. Договор был подписан с включением репетиций. Украинский певец, работающий в основном в Европе, уже не в первый раз даже после оранжевой революции выступает в России.

Юрий Миненко родом из Радомышля, недалеко от Одессы. У него до сих пор есть там дом, где исполнитель проводит свободное время. Например, всю пандемию он был дома, но в целом выступает по всему миру, сотрудничая с крупнейшим австрийским агентством. Надо отдать должное, Миненко практически никогда не обсуждает политику, чаще всего в интервью рассказывает о своей профессии и голосе. Он часто бывает в России, при этом умудрился не попасть в базу «Миротворец».

Напомним, Юрий Миненко — один из лучших в мире контртеноров. Он стал известен после партии Мегабиса в опере «Артаксеркс» композитора Леонардо Винчи. В постановке принимали участие пять самых лучших контртеноров мира на сегодняшний день.