В кемеровском ТЦ парень взял в заложники бывшую возлюбленную

Кемерово, 5 апреля. Молодой мужчина взял в заложники девушку в одном из крупных торговых центров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, мужчина угрожал девушке убийством. На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии и задержали 22-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Предположительно, молодой человек пришел к своей бывшей возлюбленной, однако между ними вспыхнул конфликт.

Выяснилось, что кемеровчанин разбил бутылку и, угрожая осколком, потребовал от девушки выйти на улицу. Однако свидетели случившегося рассказали охраннику одного из магазинов об инциденте и нажали «тревожную кнопку». Полицейские в настоящий момент работают с задержанным. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, проводится проверка.

Против мужчины, который захватил в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, возбудили уголовное дело, сообщал сайт 360tv.ru. Во время допроса подозреваемый признал вину.