Песков: предложения по индексации пенсий работающим гражданам сформулированы

Москва, 5 апреля. Решение об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам пока не принято, но соответствующие предложения уже готовы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Содержание и тема послания сейчас оглашаться не будут. Так, представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, представило ли Правительство России президенту Владимиру Путину предложения на этот счет и затронет ли глава государства тему пенсионной реформы в ходе послания Федеральному Собранию.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы Послания, не будем делать этого и сейчас», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

В начале января 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.