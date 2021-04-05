Песков: бойцы ВСУ провоцируют перестрелки на линии фронта в Донбассе

Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возникающих в Донбассе малоконтролируемых перестрелках.

По его словам, решения об открытии огня на месте принимают полевые командиры ВСУ. Представитель Кремля заявил, что Россия считает важным обеспечить безопасность всех граждан ЛНР и ДНР.

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских ВС», — заявил он.

Песков добавил, что напряженность в регионе растет, поскольку стороны не выполняют достигнутые мирные договоренности. Он также с сожалением отметил, что в российско-украинских отношениях скоро не останется неразорванных связей.

Ранее в ЛНР рассказали, почему Киеву выгодно продолжение вооруженного конфликта на юго-востоке страны.