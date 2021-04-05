Сексолог объяснил, как оградить ребенка от «харассмента»

Тема харассмента или домогательств все чаще появляется в списке самых обсуждаемых проблем современного общества. Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, как воспитывать ребенка, чтобы оградить его от харассмента.

По словам эксперта, противостоять домогательствам и учить человека отстаивать свои личные границы необходимо именно с малых лет. Нужно четко дать понять, что даже в юном возрасте каждый имеет право на неприкосновенность.

«Ребенок должен с детства понимать, что его мнение имеет значение. Например, когда ребенка хотят взять на ручки, поцеловать, а он убегает, не в коем случае не надо его ловить и силой целовать», — говорит психолог.

Специалист в области отношений допускает, что некоторые действия могут осуществляться с добрыми намерениями, однако ребенок запоминает, что нарушение его границ надо терпеть, а это нехорошо. Важно с юных лет научиться говорить «нет» и понимать значение этого слова.

«Лучше ребенка научить с детства, что все вокруг должны уважать границы его тела, и он должен уважать границы тела других и никаким образом не посягать и не делать ничего, что другие не хотят», — объясняет сексолог.

По мнению эксперта, важно дать понять ребенку то, что ничего не должно происходить без его согласия.

«Если в детстве он поймет это, то он и дальше будет это демонстрировать. В таком случае никому и в голову не придет шлепнуть его по попе или еще что-то подобное сделать», — отмечает Валентин Денисов-Мельников.

Ранее победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова, выбыла из «Последнего героя», но неожиданно вернулась и обвинила соплеменника в харассменте. По ее словам, один из участников позволил себе недвусмысленно схватить ее ниже пояса во время их пребывания на Занзибаре.