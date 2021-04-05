Кабмин РФ разрабатывает концепцию регулирования цифровых экосистем

Москва, 5 апреля. Федеральное правительство готовит концепцию регулирования цифровых экосистем. Действия кабмина направлены в том числе на повышение конкурентоспособности российских компаний.

Минцифры в марте 2021 года направило IT-ассоциациям проект документа для подготовки замечаний. Созданием концепции также занимались Федеральная антимонопольная служба, Минфин и Центробанк РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правительственный документ.

Концепция разрабатывается по поручению президента РФ. Она предлагает законодательно закрепить понятия «экосистема» и «цифровая платформа», а также установить общие положения о необходимости стимулирования поэтапной трансформации цифровых сервисов в цифровые платформы и рынок экосистем.

Реализовать концепцию предлагается в два этапа. Первый продлится до 2022 года. В течение этого времени должно быть разработано соответствующее регулирование в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», который курирует Минэкономразвития. Второй этап продлится до 2030 года, он подразумевает массовое создание цифровых платформ с их последующей интеграцией в экономику страны.

Банк России ранее призвал минимизировать риски развития экосистем. Регулятор отмечает необходимость введения специальных требований, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции и монополизации. Ситуацию в интервью ФАН прокомментировал экономист Василий Колташов.