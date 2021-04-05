Песков прокомментировал закрытие офиса Россотрудничества на Украине

Москва, 5 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к закрытию офиса Россотрудничества в Киеве.

По словам Пескова, скоро Россия с Украиной могут дойти до такого уровня, что не останется места для взаимности. Он добавил, что это является плохим решением, так как принцип взаимности никто не отменял.

«Российская сторона будет реагировать таким образом, чтобы это лучше всего соответствовало нашим интересам», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава Россотрудничества, депутат Госдумы РФ Евгений Примаков прокомментировал санкции Украины против возглавляемого им ведомства и граждан РФ. По его словам, сначала ведомство убедится, что представителю Россотрудничества на Украине ничего не угрожает, а затем Москва объявит об ответных мерах на санкции.