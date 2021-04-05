США будут использовать советскую технологию при создании двигателей нового поколения

Москва, 5 апреля. Специалисты автомобилестроительной компании Ford долгое время думают, как снизить расход топлива на одном из самых мощных своих агрегатов — шестицилиндровом V-образном двигателе EcoBoost, объем которого составил 3,5 литра мощностью 400 лошадиных сил. В пределах города расход такого мотора составляет 20 литров бензина на 100 км. Прагматичные американцы, знающие счет деньгам пытаются сделать так, чтобы данный показатель изменился, пишет «ПолитПазл».

Снизить расход топлива на 25% и уменьшить вес на 15%, по мнению специалистов, поможет внедрение технологии форкамерно-факельного зажигания позволит это сделать.

«Особенностью такой инженерной мысли является то, что искра от свечи воспламеняет подаваемую в отдельную форкамеру обогащенную топливовоздушную смесь, которая, в свою очередь, факелом зажигает бедную смесь в основной камере. Такой процесс ведет к повышению КПД силового агрегата и экономии бензина», — сообщают специалисты Ford.

Данная технология была разработана еще в середине 1950-х в СССР. Она использовалась для производства двигателей ЗМЗ-402.10, эксплуатируемых на автомобилях Горьковского и Ульяновского автозаводов и микроавтобусы «Латвия» Рижской автобусной фабрики (РАФ). Сегодня данная технология используется при создании силовых установок для болидов «Формулы 1».

Ранее сообщалось о новом заводе двигателей, который построят в Тульской области. Известно, что активная фаза строительства завода уже началась. Старт основных работ произошел в индустриальном парке «Узловая», где сосредоточено производство компании Haval.