Москва, 5 апреля. Поводов к сомнениям относительно данных ДНР по факту гибели ребенка в Донбассе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о гибели пятилетнего мальчика в результате применения ВСУ беспилотника с взрывным устройством.

«Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Конечно, трудно себе представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали какие-то фейковые новости», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России назвал случившееся трагедией, которая является следствием роста напряженности на юго-востоке Украины. Песков отметил важность исполнения ранних договоренностей по Донбассу для обеспечения безопасности всех жителей народных республик.

Ранее украинский политик озвучил причины ненависти Киева к жителям Донбасса.