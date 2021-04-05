Директор стройкомпании Щебеньков стал депутатом городской думы Читы

Чита, 5 апреля. Директор строительной компании Александр Щебеньков одержал победу на выборах в городскую думу Читы.

Щебеньков выдвигался от регионального отделения партии «Родина». Он стал депутатом городской думы Читы по Витимскому избирательному округу. Об этом сообщили на сайте избиркома Забайкальского края.

«Выборы по одномандатному избирательному округу № 19 «Витимский» проходили, так как ранее от мандата отказался депутат Павел Волжин, возглавивший департамент по развитию местного самоуправления Забайкальского края», — сообщили в ведомстве.

За Щебенькова проголосовали 476 человек. Наталья Лунева от «Единой России» набрала 383 голоса. Кандидат от «Справедливой России» Николай Галкин — 202. Согласно документам, победитель голосования является исполнительным директором ООО «СтройАльянс».

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина ушла в отставку.