МИД России поддержал власти Иордании в стабилизации обстановки в стране

Москва, 5 апреля. Министерство иностранных дел РФ выразило поддержку усилиям властей Иордании по обеспечению стабильности и правопорядка в стране.

Российское дипломатическое ведомство поддержало официальный Амман на фоне крупного скандала в Иордании, связанного с помещением под домашний арест бывшего наследного принца Хамзы ибн аль-Хусейна.

Сам экс-наследник престола считает, что причиной произошедшего стала его критика в адрес правительства.

Также иорданские правоохранители задержали экс-главу королевской канцелярии Басема Авадаллу, бывшего спецпосланника в Саудовской Аравии и других чиновников.