Хелен Миррен восхитила фанатов ярким весенним нарядом на вручении SAG Awards

Лос-Анджелес, 5 апреля. Яркий весенний образ выбрала известная голливудская актриса Хелен Миррен для вручения SAG Awards. Фотография с кинозвездой появилась в официальном аккаунте кинопремии.

Элегантный образ артистка продемонстрировала на фотосессии для вручения премии Гильдии киноактеров США. Церемония состоялась 4 апреля в Лос-Анджелесе. В этом году премия прошла в зале без зрителей, поэтому организаторы заранее сделали фотографии номинантов и тех, кто будет объявлять победителей.

Для фотосессии 75-летняя дива надела эффектное красное платье с корсетным верхом, которое украшено ярко-розовыми пышными рукавами. Светлые волосы Миррен собрала в высокий пучок. Образ звезда дополнила массивными серьгами с розовыми камнями. На всех снимках актриса позирует с сияющей улыбкой на одном из балконов в окружении весенних цветов. Поклонники голливудской актрисы оставили огромное количество восторженных отзывов под видео с трансляциями мероприятия.

«Прекрасная статная Хелен. Вы великолепны и стареете эффектно»; «Такой яркий весенний позитив»; «Невероятно стильно и красиво», — восхищенно отметили фанаты.

Американская гильдия киноактеров назвала лучшие фильмы и сериалы, которые вышли в прошлом году. Среди победителей оказались актер Чедвиг Боузман и фильм Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой»».