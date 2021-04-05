Вильфанд опроверг заявления СМИ об угрозе летней засухи в России

Москва, 5 апреля. Прогноз о возможной засухе можно сделать не раньше мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и опроверг данные СМИ о летней засухе на юге России.

Ранее в СМИ опубликовали сведения со ссылкой на Гидрометцентр РФ о том, что регионы на юге России ожидает летняя засуха. В настоящий момент можно говорить только о недостатке влаги в почве, объяснил РИА Новости Вильфанд. Кроме того, зимой обстановка улучшилась, и процент озимых, который был в плохом состоянии, уменьшился на 10%.

Засушливое лето на юге России исключено, добавил специалист. Ситуация на данный момент благоприятная. С января по март выпала почти норма осадков. До начала зимы наблюдался дефицит влаги. За зимний сезон ситуация стала лучше. Прогнозировать засуху можно, исходя из осадков, выпавших весной. Определить их количество за весь весенний сезон на данный момент невозможно, дополнил Вильфанд.

Ранее россиян предостерегли от майского солнечного излучения, которое является опасным. Ультрафиолет в последний месяц весны достигнет вредных для здоровья показателей.