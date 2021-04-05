Ситуацию с ценами на жилье оценили в Сбербанке

Москва, 5 апреля. Льготные ипотечные кредиты продолжают поддерживать рост стоимости жилой недвижимости в России, однако темпы начнут постепенно замедляться и рынок будет искать новое равновесие.

Об этом сообщил вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин. В рамках антикризисных мер весной прошлого года правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, однако в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года, передает РИА Новости.

При этом Банк России выступил за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах в феврале текущего года. По словам представителей регулятора, подорожание недвижимости уже полностью нивелировало эффект от снижения процентной ставки. Кроме того падение процента по жилищным кредитам по сравнению с рыночными тенденциями может создать риск пузыря.

Помимо льготной ипотеки, отечественный рынок недвижимости в последние годы поддерживал ряд факторов: ситуация с рублем и недообеспеченность квадратных метров, резюмировал Рацин. Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Подмосковье по итогам марта снизился на 22% относительно аналогичного месяца прошлого года.