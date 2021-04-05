Глава Бурятии подписал указ о формировании нового президиума правительства

Улан-Удэ, 5 апреля. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ «Об образовании президиума правительства Республики Бурятия». Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных актов.

Президиум правительства Бурятии действует в качестве постоянного рабочего органа. В его состав входят председатель, первый заместитель и зампреды правительства, а также министры экономики и финансов.

В новый состав президиума вошли первый заместитель правительства Всеволод Мухин, зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, зампред по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской, руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов и другие.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии намерены увеличить объем жилых площадей в 2021 году.