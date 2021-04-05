В случае войны в Донбассе Россия принудит Украину к миру по сценарию «Сирия 2.0»

Если Киев не одумается и в Донбассе начнется полномасштабный вооруженный конфликт, то настанет время для решительных действий Москвы по принуждению Киева к миру — и переформатированию всего украинского пространства. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию в Донбассе.

Кризис «Минска-2»

3 апреля ОБСЕ зафиксировала лавинообразный рост нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Новое обострение конфликта в Донбассе, инициированное президентом Владимиром Зеленским точно по «кальке» Петра Порошенко ради того, чтобы подтолкнуть президента США Джо Байдена к звонку в Киев (что и произошло 2 апреля), в который раз продемонстрировало нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения. Киев последовательно завел в тупик все форматы политического диалога, дав своим военным карт-бланш на перевод конфликта в горячую фазу.

Логика украинских властей понятна. Обострение в Донбассе Зеленский постарается использовать для окончательного выхода из Минска-2 и запуска так называемой «Крымской платформы». Одновременно активизация боестолкновений в зоне Операции объединенных сил (ООС — бывшая АТО) позволит Украине вернуть себя в международную повестку, повысить свой вес в диалоге с Европой и подыграть Соединенным Штатам в противостоянии с Россией.

Иными словами, по-настоящему большая война в Донбассе — чреватая лобовым столкновением с Россией, что может аукнуться Киеву потерей государственности, — Зеленскому не нужна. Ему требуется лишь видимость такой войны как политический инструмент. Однако это очень опасная игра с огнем. Традиционное для «пана Зе» стремление «пропетлять», вынесенное за пределы украинских властных кабинетов на линию соприкосновения сторон в Донбассе, способно привести к совершенно непрогнозируемым для Киева последствиям, включая сваливание в ту самую большую войну. Это тем более вероятно из-за длительной накачки украинской общественности реваншистскими, националистическими и русофобскими лозунгами.

Заметим, что к настоящему моменту Киев принял военную доктрину, провозглашающей Россию главной угрозой для Украины. Спасти от нее «незалежную» должны страны НАТО и стратегия массовой партизанской войны. Однако оба варианта смотрятся наивными и утопическими. Дело в том, что ни Вашингтон, ни Брюссель не являются сторонниками превращения конфликта в Донбассе в активное полномасштабное военное противостояние с Россией.

Куда больше иностранных бенефициаров Киева устраивает ситуация «ни мира, ни войны». Она гораздо более предсказуема, не влечет запредельных рисков, а также выступает эффективным и удобным инструментом давления на Россию — как в санкционной политике, так и в военной сфере. К тому же, на территории Украины постоянно находятся воинские контингенты США и других стран НАТО. А украинское воздушное пространство используется членами Североатлантического альянса для разведки и патрулирования вдоль границ с Россией.

Тем не менее, кризис «Минска-2» налицо. Это побуждает Москву озаботиться поиском новых форматов обеспечения собственной безопасности и умиротворения Киева.

Новая доктрина Москвы

Первым шагом в этом направлении можно считать проведение в Донецке в конце января 2021 года интеграционного форума, на котором состоялась презентация доктрины «Русский Донбасс», представляющей различные варианты политического будущего юго-востока Украины. Данная доктрина оформила создание нового, альтернативного и конкурентного Киеву политического образования с центром в Донецке.

Программой-минимум выступает достижение административных границ Донецкой и Луганской областей. Программой-максимум — создание политического объединения «Новороссия» в составе Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, которые все вместе должны вернуться в орбиту Русского мира.

В доктрине заявлялось:

«Донбасс — это оплот освобождения Украины от национализма и агрессивной русофобии, прибежище для преследуемых там русских соотечественников и сторонников Русского мира».

Безусловно, это не законченная доктрина создания нового политического образования, а, скорее, заявка на нее. Но символически первый шаг в сторону создания такого нового политического образования был сделан.

Следующий публичный шаг по обнулению политического курса Киева российская администрация сделала 18 марта — во время празднования седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В этот день президент РФ Владимир Путин впервые, наперекор легистской политике российской бюрократии, подверг сомнению правомочность административных границ СССР и заявил о приоритете исторических границ России:

«Большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства».

Заметим, что одновременно Путин впервые публично подверг сомнению суверенитет постсоветских республик, которые президент России назвал «квазигосударственными образованиями». Их сохранение Путин увязал с интересами России по обеспечению собственной государственной безопасности:

«Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано».

Еще один, не так очевидный, но столь же важный по значению тезис Путин озвучил в отношении политических инструментов новой и пока не официальной доктрины, подразумевающей использования прецедента интеграции.

«Мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность — объединяться вокруг интересов Родины», — объявил президент РФ.

Резюмируя, новая доктрина Москвы в общих положениях гласит: Россия более не рассматривает административные границы СССР как незыблемые. Приоритетом выступает историческая справедливость народа Большой России и обеспечение безопасности нынешней федерации. Россия имеет право на интеграцию своих исторических областей, когда под угрозой оказывается ее суверенитет.

Первым и главным адресатом этой доктрины выступила Украина и ее президент Владимир Зеленский. Однако в ответ на более чем прозрачное предостережение из Москвы постмайданный Киев ради своих сиюминутных интересов решил «поиграться в войнушку» на юго-востоке. Тем самым Украина продолжила курс на дестабилизацию ситуации в Донбассе и полный отказ от Минских соглашений — с ненулевой перспективой «сваливания» в большую войну.

Что при таких обстоятельствах будет делать Россия? Познакомимся с контурами возможных вариантов дальнейших действий Москвы.

Хватит стесняться своих «комплексов»

Примем за данность, что в случае развязывания «незалежной» в Донбассе полноценного конфликта России придется задействовать свои Вооруженные силы против ВСУ. В явной форме это будет сделано или в не очень явной — неважно. Главное, что Москве придется использовать свои войска, поскольку в дуэльной ситуации Донецк и Луганск против украинской армии просто не выстоят: слишком уж велик перевес в силах и средствах у украинской стороны. Это надо понять, принять и перестать такого положения вещей стесняться.

Не станем зацикливаться на анализе чисто военных аспектов принуждения Киева к миру, вроде постоянно обсасываемого украинскими СМИ «скоординированного удара по сходящимся направлениям из Крыма и Белоруссии в тыл группировки ООС». Поднимемся на этаж выше и взглянем на карту с геополитической точки зрения. Итак, Россия должна иметь ряд сценариев, которые выступят позитивными целями военных действий в случае начала активного полномасштабного конфликта в Донбассе.

Первым и главным условием принуждения Киева к миру выступает признание Москвой и, скорее всего, дальнейшее объединение народных республик в их административных границах — с обязательным включением Мариупольской агломерации, а также одноименного промышленного района. По сути, это являлось потенциальным но в силу разных причин так и не реализованным сценарием образца 2015 года. Теперь Москва может его не только реализовать, но и сделать промежуточным сценарием на пути к следующим этапам действий.

Дальнейшим логическим шагом будет освобождение от постмайданной администрации Киева юго-восточных областей Украины: Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской — с последующим созданием на их территории независимой пророссийской федерации. Этот этап куда масштабнее предыдущего и намного сложнее в реализации. Дело тут не только в больших территориях, но и в том, что на этих территориях сейчас отсутствует пророссийский политический актив, который мог бы взять власть на местах.

К сожалению, после 2014 года Москва не занималась формированием такого актива (по крайней мере, ничего не известно о российской деятельности в этом направлении), а украинские политические мигранты в России дезориентированы и разобщены. В то же время за последние семь лет Киев приложил немало усилий, чтобы разрушить в вышеуказанных областях Украины пророссийское движение и заместить его движениями радикально-националистического толка.

Однако у каждой медали, как известно, имеются две стороны, так что на Харьковщине и иных территориях Украины найдутся не только минусы, но и плюсы для России. В качестве последних выступает глубокая усталость местного населения от войны и политического радикализма, неприятие курса и риторики Киева, а также небывало низкие рейтинги украинской власти. Местные радикалы сохраняют свою власть над улицей только за счет потворства властей и различных схем сотрудничества со спецслужбами, где они выступают в роли «эскадронов смерти».

Не будем забывать, что запущенный Зеленским масштабный передел легальной, да и серой экономики Украины создает небывало высокий фон сопротивления Киеву со стороны крупного и регионального бизнеса, что также объективно в интересах РФ. Мэры крупных городов давно выступают устойчивой и сплоченной фрондой президенту, что также подтачивает власть Киева, во многом являющейся виртуальной. Малый бизнес Украины тоже в целом настроен против Зеленского.

Масштабные репрессии СБУ в отношении не только лидеров оппозиции, но и рядовых граждан Украины демонстрируют устойчивый рост протестных настроений, которые уже принимают открытые формы. По сути, Киев сейчас сохраняет власть во многом благодаря репрессиям. Созданный десятилетия назад компромисс или, если угодно, общественный договор, основанный на разделении сфер легальной и теневых экономик между регионами и Киевом, ныне активно ломается лично Зеленским. Контроль над денежными потоками из объединяющей идеи стал конфликтной, что вполне может подорвать основы государственности современной Украины.

Таким образом, потенциальными партнерами России выступают не только местные власти, но и крупный бизнес Украины, для которого принципиально важно сохранение логистических цепочек. Ликвидация власти киевской администрации и ее репрессивных органов в лице СБУ и радикалов будет способствовать росту местного самоуправления и созданию различных вариантов сотрудничества.

Главная задача России здесь — не входя в пространство городов и населенных пунктов, обеспечить безопасность населения от силовиков и радикалов Киева, а также создать условия для независимой политической активности. Тут, как ни странно, очень полезным может оказаться опыт «военной дипломатии», который Россия активно и успешно использовала в сложных многонациональных условиях Сирии. Модели деконфликтинга, мониторинга и сохранения мирной обстановки в формате работы Центров по примирению сторон, выступающих эффективными центрами управления кризисных ситуаций, могут быть востребованы не только при зачистке постмайданной инфраструктуры (которая может быть приравнена к террористическим организациям), но и для налаживания мирной жизни на Украине.

Этот же сценарий легко масштабируется до варианта максимум — продвижения вплоть до Киева и создания условной красной линии по административным границам Житомирской и Винницкой областей. Такая проекция силы, с неучастием в политическом процессе, но созданием для него условий и коридора действий, позволит переформатировать политическую и общественную платформу Украины с учетом интересов России.

При этом озвученные планы Киева по развязыванию масштабной партизанской войны в Центре и на Юго-Востоке страны иллюзорны. Глубочайшая усталость украинского населения от войны, бедности и коррупции формирует устойчивый запрос на миротворческую повестку и мирную жизнь. В данном случае будет важным обеспечить безопасность границы с западными областями для недопущения проникновения оттуда диверсионных и террористических отрядов. В таком варианте развития событий возможна реализация любых политических сценариев: переформатирование унитарной Украины в федерацию, создание конфедерации с участием Новороссии, включение Новороссии в состав России и так далее.

Силы и средства у России имеются

Именно этого сценария США стараются всеми силами избежать, чтобы продолжать попытки удушения России технологическими и политическими санкциями, международной блокадой, а также агрессивными действиями в отношении граждан РФ. Доктринальный поворот Владимира Путина, который постарались игнорировать как российская бюрократия, так и Соединенные Штаты со своими миньонами в Киеве, требует от Москвы смелых политических решений. Если Киев не одумается, то время для них настанет. Каждый новый украинский снаряд, обрушившийся на Донецк и Луганск, лишь подтверждает этот вывод.

Ну, а силы и средства, чтобы реализовать свои политические решения на украинском «поле», у России давно имеются. Например, 1-я гвардейская танковая Краснознаменная армия, воссозданная в 2014 году. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора…