Популярные у россиян продукты оказались способны спровоцировать рак

Вашингтон, 5 апреля. Пользующиеся популярностью у россиян продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний, рассказала американский диетолог Кэтрин Зератски.

Столь популярные среди граждан России сахар, белый хлеб и выпечка должны исключаться из рациона, подчеркнула медик. По ее словам, употребление этой пищи по меньшей мере стоит свести к минимуму.

Рафинированные и переработанные продукты могут привести к диабету, сердечно-сосудистым недугам и раковым заболеваниям, добавила Зератски. По ее словам, сердцевина зерна, которое используется во время приготовления выпечки, представляет собой простой углевод, поднимающий уровень инсулина в крови и приводящий к образованию жира.

Человеку важно знать, из каких продуктов можно получать витамин C. О том, где чаще всего можно встретить этот микроэлемент, ранее рассказала диетолог Елена Соломатина.