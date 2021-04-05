Кудрин допустил сокращение бедности в РФ вдвое до 2030 года

Москва, 5 апреля. Двукратного снижения бедности в России можно добиться раньше, чем к 2030 году, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, снижения бедности можно добиться уже в ближайшие годы. Этому, как отметил Кудрин, посвящена значительная часть предложений Счетной палаты.

«Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — рассказал Кудрин в ходе заседания комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

Глава Счетной палаты ранее отметил большую роль господдержки в борьбе с бедностью в России. По его словам, если бы не пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, то величина бедности была бы выше на 2% в отношении к населению страны.

Всемирный банк в конце марта сообщил о падении уровня бедности в России в ближайшие три года. Потенциальное сокращение доли бедных в международной организации объясняют ожидаемым ростом экономики.