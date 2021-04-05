Аналитик оценил реакцию валютного рынка на заявление МИД РФ о ненадежности доллара

Заявление замглавы МИД РФ Александра Панкина, усомнившегося в надежности доллара, окажет краткосрочное влияние на курс валют. Об этом ФАН заявил финансовый аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По словам финансового эксперта, заявление Панкина будет иметь достаточно краткосрочное влияние на курс валют.

«Это краткосрочное влияние уже произошло, — отметил Вадим Иосуб. — Доллар относительно рубля сегодня в ходе торгов поднялся выше 76,5 рублей, вернувшись к уровням, которых последний раз достигал в середине ноября. По евро также сегодня наблюдается краткосрочный рост».

Финансовый аналитик полагает, что реакция валютного рынка на заявление российского МИД будет исчерпана этим краткосрочным движением. Однако в будущем принимаемые политические решения могут повлиять на курс значительным образом.

«На самом деле, в будущем реальные санкции могут оказать серьезное влияние на курс, — подчеркнул собеседник агентства. — Все будет зависеть от того, будут санкции или нет, насколько они будут жесткими, будет ли отключение от SWIFT. Заявления о возможности такого отключения периодически озвучиваются последние пять лет. Самого отключения не было, поэтому такие заявления имеют весьма краткосрочное влияние на курс».

Ранее замглавы МИД Александр Панкин усомнился в надежности доллара. Он заявил, что сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало ожидаемым исходом на фоне геополитической реальности.