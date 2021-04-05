Немцы столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри» после прививки от коронавируса

Берлин, 5 апреля. Медицинский работник в Германии, который сделал прививку от коронавируса вакциной Pfizer, стал «инкубатором» вируса и начал заражать окружающих.

Результаты теста врача при этом оставались отрицательными. Мужчина думал, что является безопасным для людей вокруг. Такой эффект называют «Тифозная Мэри». Человек является разносчиком инфекции и заражает в несколько раз больше других людей, так как не считает себя больным.

Вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом. Прививка помогает перенести инфекцию в легкой форме и избежать развития осложнений. Обратной стороной медали является тот факт, что вакцинированный не видит симптомов болезни и становится разносчиком вируса. Расследование в немецкой больнице начали после массового заражения персонала и пациентов. Источник искали достаточно долго.

До этого сообщалось, что солнечный свет может уничтожать коронавирус. Ультрафиолет нейтрализует частицы вируса в течение 10–20 минут.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что вакцинация является наиболее надежным способом защитить себя и своих близких. Он добавил, что основная задача на данный момент – не допустить возникновения третьей волны коронавируса, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».