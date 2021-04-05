Киркоров проплакал почти все выступление Ламы на шоу «Маска»

Москва, 5 апреля. Новый выпуск популярного шоу «Маска» на НТВ запомнился зрителям ярким выступлением участника в костюме Ламы и реакцией одного из членов жюри на его номер.

Артист спел хит Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Киркоров проплакал почти все выступление Ламы. Когда камера перевела внимание на артиста, он постоянно вытирал слезы платком. Композиция напомнила поп-королю о временах, когда он был счастлив в браке с Примадонной.

«Так исполнить песню мог только большой и глубокий артист. Несмотря на маску, я все почувствовал, у меня жизнь пронеслась перед глазами. Спасибо Игорю Крутому за эту песню. Спасибо Ламе, что сегодня вернул каждого из нас в свои удивительные воспоминания, которые навсегда останутся в сердце», — поделился своими эмоциями артист.

Лама поблагодарила Киркорова за то, что он в свое время настоял на записи этой композиции. Артист вспомнил, что известному хиту уже больше тридцати лет.

«Игорь наиграл ее в Сочи, и я понял, что только Алла это может спеть, она — одна такая единственная, великая певица. Я принес эту песню Алле, она спела и на следующий день записала. А еще через день на юбилее Игоря Крутого Алла ее исполнила. Этой песне тридцать лет почти, а она живет!» — рассказал музыкант.

В конце восьмого выпуска проект покинула певица Ирина Дубцова, которая выступала в костюме Единорога. После выхода выпуска ведущий проекта Вячеслав Макаров намекнул своим фанатам на судьбу Змеи.