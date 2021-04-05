Люди с рыжими волосами оказались менее восприимчивы к боли

Москва, 5 апреля. Животные с рыжим мехом ощущают боль менее ярко. Ученые считают, что это относится и к людям с рыжими волосами. Они изучили принцип этой особенности.

Результаты исследования международной команды ученых опубликованы в журнале Science Advances. В организме рыжеволосых людей и животных присутствует видоизмененный рецептор меланокортина 1 (MC1R).

Ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах с шерстью рыжего цвета. Эксперты установили, что при потере функции рецептора MC1R производится молекула проопиомеланокортина, которая расщепляется на различные гормоны. К ним относятся те, которые блокируют боль, и те, что повышают к ней чувствительность. Понижение уровня обоих гормонов нейтрализирует их, повышая порог болевых ощущений. Исследователь Дэвид Фишер считает, что понимание этих реакций поможет в создании новых стратегий модуляции боли.

Ранее сообщалось о разработке шкалы диагностики боли у кошек. Специалисты установили, что болезненные ощущения животного определяются по положению его ушей, усов и головы.